Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект «о запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», который, по сути, запрещает деятельность в РФ коллекторских агентств. Инициативой предлагается запретить на территории РФ деятельность юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Также предлагается запретить привлечение кредитором «иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», то есть коллекторов.

«Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в проекте отзыва Кабмина.

Там отмечается, что сегодня наиболее злостными нарушителями требований законодательства в этой сфере являются именно агентства, не включенные в госреестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. «В этой связи введение запрета на деятельность таких организаций не приведет к их ликвидации, а выведет их деятельность за пределы правового регулирования, в связи с чем криминальные последствия предлагаемого решения будут весьма значительны», — подчеркивают в правительстве.

Также в проекте отзыва указано, что предлагаемое депутатами признание утратившим силу принятого в 2016 году федерального закона, целью которого было упорядочение отношений между кредитором и заемщиком, «не будет способствовать усилению гарантий защиты прав граждан, а приведет к тому, что широкий круг вопросов в указанной сфере правоотношений останется неурегулированным на законодательном уровне».