Банк России установил официальные курсы валют на 29 апреля.

Курс доллара повысился на 7,46 копейки, составив 74,5706 рубля (74,496 рубля на 28 апреля). Курс евро вырос на 1,38 копейки до 80,7749 рубля (с 80,7611 рубля на 28 апреля).

На Московской бирже на 13:54 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 57 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро на 13:53 мск — на 21 копейку. Валюты стоят 73,93 и 80,41 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,76—74,9 рубля за доллар и 80,3—80,96 рубля за евро.