Рейтинговое агентство НКР присвоило НС Банку кредитный рейтинг на уровне «B+.ru» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«НС Банк характеризуется умеренной склонностью к риску: отношение проблемных и рискованных активов к сумме капитала и резервов на 1 марта 2020 года составило около 90%. Агентство отмечает невысокий уровень задолженности, просроченной свыше 90 дней: на 1 марта 2020 года такие кредиты составляли около 8% суммарных капитала и резервов. Вместе с тем в кредитном портфеле присутствует небольшое число заемщиков с невысокой оценкой кредитного качества (ОКК)», — сказано в сообщении.



По данным аналитиков, для банка характерна стабильно высокая доля средств крупнейшего кредитора, что обусловливает невысокий уровень их покрытия ликвидными активами и дополнительной ликвидностью (около 320% в среднем за шесть месяцев, предшествовавших 1 марта 2020 года).

К повышению кредитного рейтинга банка или улучшению прогноза могут привести значимое улучшение оценки системы управления, снижение уровня концентрации на крупных риск-позициях, а также увеличение показателей достаточности капитала при одновременно стабильной либо снижающейся склонности к риску, рост рентабельности бизнеса по МСФО, диверсификация структуры фондирования, отметили в НКР.

К понижению кредитного рейтинга или ухудшению прогноза могут привести существенный рост склонности к риску, снижение показателей достаточности капитала, а также значительное ухудшение профиля ликвидности, заключили аналитики.