Кредитная активность заемщиков восстанавливается после резкого спада в течение двух недель с 30 марта по 5 апреля, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по коротким необеспеченным кредитам восстановление происходит быстрее, чем по ипотеке и автокредитованию . По кредитам, обеспеченным залогами, до последней отчетной недели (с 13 по 19 апреля) сохранялось трехкратное сокращение количества заявок по сравнению с максимальным уровнем марта. По потребкредитам и картам – менее чем двукратное.

Ранее уменьшение количества заявок на кредиты составило по отношению к мартовскому недельному максимуму (с 16 по 22 марта) 35,3% по кредитным картам, 53% — по потребительским кредитам, 72,2% — по ипотеке, 85% — по автокредитам. Количество всех кредитных заявок в первую неделю апреля по отношению к третьей неделе марта сократилось почти вдвое — на 49,7%.

Максимальное снижение уровня одобрения за неделю с 13 по 19 апреля пришлось на автокредитование – с 36,9% до 20,7%. Одобрение заявок на ипотеку упало с 54,4% до 39,2%, на потребительские кредиты – с 28% до 18,6%, на кредитные карты – с 28% до 18%. По всем кредитам уровень одобрения снизился на треть – с 30,6% до 20,9%.