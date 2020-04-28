Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что необходимо расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса. Об этом она заявила на встрече с депутатами в Госдуме.

«Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы или банки не смогут наращивать кредитование», — сказала глава регулятора. По ее словам, это приведет к тому, что восстановление экономики после спада эпидемии затянется.

«Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событии», — заключила Набиуллина.



Напомним, правительство уже объявило несколько программ поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса и карантинных мер. Большая часть мер поддержки реализуется через банковскую систему. Это, например, кредитные каникулы для заемщиков, чьи доходы упали на 30% и более, кредиты под 0% для бизнеса на выплату зарплат сотрудникам, льготные кредиты для МСП.