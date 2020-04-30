Московский Кредитный Банк скорректировал ставки по некоторым вкладам .

Так, депозит «МЕГА Онлайн» (от 1 тыс. рублей, от трех до 36 месяцев) открывается под 5,6—5,85% годовых (ранее — под 5,1—5,8%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») в рублях оформляется под 5,6—5,75% (прежде — под 5,6—6,3%), в долларах — под 0,5—1% годовых (ранее — под 0,5—1,2%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Все включено» (тарифный план «Накопительный») в долларах процентные ставки составляют 0,3—0,7% годовых (вместо 0,3—0,9%). В рублях ставки остались без изменений и составляют 4,7—5,2% годовых. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный») в долларах открывается под 0,1—0,5% годовых (ранее — под 0,1—0,7%). По вкладу в рублях ставки не изменились и составляют 4,5—4,9% годовых. Предусмотрено пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозита «Все включено» — 1 тыс. рублей или 100 долларов. Срок — три, шесть, 12, 18 и 24 месяца.