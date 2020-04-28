Состав наблюдательного совета Московской биржи обновлен на треть. Об этом сообщили в организации по итогам состоявшегося во вторник в форме заочного голосования годового общего собрания акционеров.

В набсовет вошли 12 человек, восемь из которых являются независимыми директорами. «Московская биржа постоянно работает над повышением качества своего корпоративного управления и стремится к увеличению числа независимых директоров в наблюдательном совете», — отмечается в релизе.

Список членов набсовета Мосбиржи сейчас выглядит следующим образом:

Рамон Адаррага, независимый консультант, независимый директор;

Пол Бодар, профессор бизнес-школы Сольве Брюссельского университета, независимый директор;

Олег Вьюгин, председатель наблюдательного совета Московской биржи, независимый директор;

Андрей Голиков, заместитель председателя наблюдательного совета Московской биржи, неисполнительный директор;

Мария Гордон, независимый директор наблюдательных советов АК «АЛРОСА» и ПАО «Полюс», независимый директор;

Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России, неисполнительный директор;

Дмитрий Еремеев, основатель и президент группы компаний FIX, независимый директор.

Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка , неисполнительный директор;

Александр Изосимов, генеральный директор DRC Advisors AB, независимый директор;

Максим Красных, операционный директор компании Gett, независимый директор;

Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, неисполнительный директор;

Оскар Хартманн, основатель и президент Hartmann Holdings, независимый директор.

Впервые в набсовет Мосбиржи вошли Рамон Адаррага, Максим Красных, Вадим Кулик, Оскар Хартманн.