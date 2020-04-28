В набсовет вошли 12 человек, восемь из которых являются независимыми директорами.
Состав наблюдательного совета Московской биржи обновлен на треть. Об этом сообщили в организации по итогам состоявшегося во вторник в форме заочного голосования годового общего собрания акционеров.
В набсовет вошли 12 человек, восемь из которых являются независимыми директорами. «Московская биржа постоянно работает над повышением качества своего корпоративного управления и стремится к увеличению числа независимых директоров в наблюдательном совете», — отмечается в релизе.
Список членов набсовета Мосбиржи сейчас выглядит следующим образом:
- Рамон Адаррага, независимый консультант, независимый директор;
- Пол Бодар, профессор бизнес-школы Сольве Брюссельского университета, независимый директор;
- Олег Вьюгин, председатель наблюдательного совета Московской биржи, независимый директор;
- Андрей Голиков, заместитель председателя наблюдательного совета Московской биржи, неисполнительный директор;
- Мария Гордон, независимый директор наблюдательных советов АК «АЛРОСА» и ПАО «Полюс», независимый директор;
- Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России, неисполнительный директор;
- Дмитрий Еремеев, основатель и президент группы компаний FIX, независимый директор.
- Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка, неисполнительный директор;
- Александр Изосимов, генеральный директор DRC Advisors AB, независимый директор;
- Максим Красных, операционный директор компании Gett, независимый директор;
- Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, неисполнительный директор;
- Оскар Хартманн, основатель и президент Hartmann Holdings, независимый директор.
Впервые в набсовет Мосбиржи вошли Рамон Адаррага, Максим Красных, Вадим Кулик, Оскар Хартманн.
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