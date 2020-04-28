Московская биржа переносит дату экспирации (завершения обращения срочных фьючерсов и опционов на бирже) майского фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует июньскому контракту WTI) на 30 апреля, опциона на него — на 29 апреля. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

«В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московская биржа переносит дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil с 19 мая на 30 апреля 2020 года и дату исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil с 14 мая на 29 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Цена исполнения контракта будет считаться равной значению расчетной цены соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group в торговый день 29 апреля 2020 года. Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.

Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствийстников торгов и их клиентов, поясняется в сообщении.

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йоркеи на торгах 20 апреля впервые в истории ушли глубоко в отрицательную зону , понизившись по их итогам на 55,9 доллара, до минус 37,63 доллара за баррель, при этом нижняя отметка, достигнутая в ходе сессии, составляла минус 40,32 доллара за баррель.

На Мосбирже торги этим фьючерсом в тот же день завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся 20 апреля торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

После этого, как сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal, инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки. Сумма иска может достичь 1 миллиарда рублей.