ВВП России упадет в 2020 году на фоне коронавируса на 5,5%, но перейдет к росту на 2,2% в 2021 году, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's.

Ряд стран, включая Россию, отмечает агентство, принял строгие меры в борьбе с передачей вируса. «Тем не менее ограничения сильно уменьшили экономическую активность», — пишет Moody's.

Так, по итогам текущего года агентство ожидает замедления роста ВВП Китая до 1% с 6,1% в 2019 году, но в следующем году, по его мнению, этот рост ускорится до 7,1%.

Также в целом, на взгляд Moody's, ВВП экономически развитых стран, входящих в «большую двадцатку» (G20), по итогам текущего года снизится на 5,8% после роста на 1,7% годом ранее, а в 2021 году им ожидается рост показателя на 4,2%, при этом экономика США снизится на 5,7%, еврозоны — на 6,5%, Германии — на 5,5%, Великобритании — на 7% по итогам нынешнего года.

«Наши прогнозы отражают наше мнение о том, что, несмотря на значительные меры поддержки… снижение экономической активности во втором квартале будет сильным, а глобальное восстановление во втором полугодии будет постепенным», — поясняется в сообщении агентства.

Аналитики Moody's также прогнозируют, что стоимость нефти, скорее всего, останется относительно низкой: цена на нефть марки Brent в текущем году в среднем составит 35 долларов за баррель, WTI — 30 долларов. В следующем году агентство ожидает восстановления спроса на сырье — и цены на нефть в среднем на уровне 45 и 40 долларов соответственно.