Минпромторг РФ работает над запуском программы «Доступная аренда» в российских регионах. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам замминистра Александр Морозов.

«Мы хотим просубсидировать пилотные проекты в регионах, чтобы эта программа была развернута по всей стране. Необходимо решить две задачи: с одной стороны, механизм аренды должен работать быстро и без сбоев, а с другой стороны, ставка должна быть невысокой», — отметил замминистра.

Ранее новую программу поддержки спроса на машины анонсировал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания по автопрому с участием президента России Владимира Путина и автоконцернов. Общий объем ее финансирования — 2,5 млрд рублей.

Как пояснил Морозов, «Доступная аренда» будет особенно актуальна в контексте двух тенденций. Во-первых, значительная часть молодежи в возрасте от 18 до 25 лет покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Во-вторых, малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело, поэтому сейчас необходимо предложить, как малый и средний бизнес могут получить машину в пользование.



«Один из вариантов — создание в регионе на базе крупной лизинговой компании или банка парка, где может быть удовлетворен любой запрос клиента. То есть клиент может брать автомобиль в пользование на такой срок, какой необходим именно ему. Трудно предположить, как будет восстанавливаться бизнес, поэтому в текущей ситуации важно дать ему возможность быть очень гибким. Для этого машины будут регистрироваться, обслуживаться и содержаться на балансе лизинговых компаний или банков, выразивших желание принять участие в проекте. Ключевым пока остается вопрос размера ставки доступной аренды», — рассказал представитель Минпромторга.

