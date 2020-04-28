Минфин России в среду, 29 апреля, проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года и выпуска № 25084RMFS с датой погашения 4 октября 2023 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Всего во II квартале министерство планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей.