На 27 апреля российскому бизнесу выдано более 15 млрд рублей беспроцентных кредитов на поддержку занятости по 5 370 договорам. Такие данные мониторинга по 26 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, приводятся во вторник, 28 апреля, на сайте ведомства.

По состоянию на 23 апреля банками было выдано около 9,9 млрд рублей по 3 178 договорам.

«Программа, изначально предложенная для микро- и малого бизнеса, набирает обороты. Во-первых, уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по подтверждению численности и отсутствия заявок на аналогичные кредиты сразу в несколько банков. Кроме того, мы подключили к программе средние и крупные предприятия», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.



К настоящему времени в Минэкономразвития поступило уже 43 заявки от банков на присоединение к программе (на общую сумму 27 млрд рублей). Число банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития, выросло с 26 до 31. В частности, к программе присоединились СДМ-Банк, Энергобанк, «Левобережный», «Центр-инвест» и Владбизнесбанк. Актуальный перечень уполномоченных банков есть на сайте МЭР.