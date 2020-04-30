По данным финансового сервиса «Выберу.ру», карта «CARD PLUS» заняла 1 место в рейтинге самых выгодных карт с начислением кэшбэк.

CARD PLUS – универсальная дебетовая карта с процентами на остаток, бесплатным первым годом обслуживания и рядом других преимуществ. Для удобства использования и контроля расходов клиентам доступны удобные бесплатные дистанционные сервисы в Мобильном банке и Интернет-банке. Также владельцам карты автоматически начисляется кэшбэк в размере 5% за оплату в ресторанах и АЗС, и 1% за покупки в точках продаж во всех остальных категориях.

В рейтинге «Выберу.ру» учитывались такие показатели, как надежность банка, размер выплаты кэшбэк, максимальная сумма возврата от покупок в месяц, стоимость обслуживания карты, условия бесплатного обслуживания, начисление процентов на остаток собственных средств. В рейтинг вошли крупные банки России, входящие в ТОП 51-100 по размеру активов.

АО «Кредит Европа Банк (Россия)» оказывает широкий спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день Банк обслуживает более 6 000 000 клиентов физических лиц, 5 600 корпоративных клиентов и 15 500 предприятий малого и среднего бизнеса (на 31.12.2019).