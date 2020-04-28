Программу поддержки экономики можно расширить посредством создания механизмов выкупа дополнительных объемов госдолга крупнейшими банками, считает президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в ходе совещания председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной по вопросам банковской деятельности.

«Мне кажется, опасно было бы корректировать бюджет в сторону уменьшения расходов по ключевым программам. Мне кажется, что вот здесь прежде всего должен быть госдолг. И вот возможность увеличения госдолга на 5—6 триллионов имеется. Банки, по крайней мере ВТБ и Сбербанк, готовы в таких схемах участвовать при поддержке Центрального банка. Я считаю, что необходимо в первую очередь поддерживать предприятия, поддерживать занятость, заработные платы. Это самая главная задача сегодня, чтобы люди могли работать, когда закончится самоизоляция, получать зарплату и кормить свои семьи», — передает слова главы ВТБ пресс-служба банка.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика страны теряет около 100 млрд рублей ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. При этом, как только появится уверенность в готовности системы здравоохранения справляться с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, можно будет планировать постепенное открытие предприятий. Решетников также ранее отмечал, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить 4,5—5% ВВП, он будет покрыт за счет накопленных резервов и заимствований. Общий объем поддержки экономики России министр оценил в 2,8% ВВП.

