А в iSimpleLab все оказалось совсем не так. «Удалёнка» — это привычные условия для компании.

С учетом территориальной рассредоточенности компании, работы команд, участники которых могут находится в разных офисах, режим «удаленки» для iSimpleLab — вполне привычные условия. Грамотно выстроенные бизнес-процессы, прогрессивный инструментарий и коллектив профессионалов без проблем могут адаптироваться под любые обстоятельства, не снижая показателей эффективности.

Умение в непростой и новой ситуации быстро мобилизироваться и работать сплоченно характерно для команды iSimpleLab и отлично показало себя в условиях карантина и «удалёнки». Мы провели небольшой анализ сложившихся изменений за последний месяц.

Работы не стало меньше

Активностей стало даже больше!

Банковский сектор продолжает функционировать и выдерживать повышенную нагрузку. Компания в принятии решений стала работать на опережение, имея на вооружении продуманные планы и А, и Б, и С, чтобы минимизировать риски потерь. Ни один из работающих бизнес-процессов не упускается из вида. Команда iSimpleLab регулярно проводит телефонные и видеоконференции, подпитывая коллег информацией, вовлекая в жизнь компании всех сотрудников, а не только руководителей подразделений.

Тотальный контроль

При условии того, что в iSimpleLab все находятся «удалёнке», изменился подход к формированию задач для сотрудников и к отслеживанию эффективности работы. Тотальный контроль оказался не нужен. Просто ставим максимально конкретизированную задачу со сроком выполнения и критериями согласования и отслеживаем достигнутый результат.

Инструментарий удаленного взаимодействия

Передовые инструменты для дистанционного взаимодействия со всеми штатными сотрудниками у iSimpleLab были всегда, ведь у компании есть две локации: в Москве и Твери. Поэтому с переходом на удаленную работу весь арсенал был запущен в дело и даже улучшен. Прежде всего в iSimpleLab избавились от переизбытка мессенджеров, программ проведения видеоконференций, отказались от платных облачных инструментов. Вместо этого компания перешла на open source инструменты, которые были развернуты во внутренней защищенной сети в режиме standalone.

Сотрудники – основная ценность компании

Мы прекрасно понимаем, что резкие изменения привычной рабочей обстановки, массовое информационное давление, введение режимов самоизоляции и электронных пропусков для многих сотрудников — это своего рода стрессовое состояние.

Для ISimpleLab сотрудники — это основная ценностью компании. Здесь работают более 100 человек. И в сложных внешних условиях мы стабильно платим зарплаты и премии, а также продолжаем поиск новых сотрудников для расширения команды.

В апреле, в режиме самоизоляции, продолжая активно работать, компания iSimpleLab:

Успешно завершила финансовый год, решив все поставленные акционерами цели;

Сформировала и согласовала планы и бюджеты на 2020 финансовый год;

Подготовила и утвердила стратегию развития продуктов компании;

А также закрыла ряд ключевых вакансий, успешно подобрав в команду профессионалов от разработчиков до ТОП-менеджеров.

Подводя итог, хочется отметить, что компания iSimpleLab продолжает активную работу как внутри компании по совершенствованию команды, так и по проектам развития дистанционных каналов в российских банках. «Удалёнка», осложнившая бизнес многим, сделала коллектив нашей продвинутой iT-компании только сильнее и ещё больше приблизила к своим клиентам и друг к другу. Мы планируем использовать и в дальнейшем лучшие практики, сформировавшиеся за этот период удалённой работы.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM