Пандемия коронавирусной инфекции ускорила процессы автоматизации и цифровизации бизнеса. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению спроса на специалистов, работающих в сфере продаж, хотя в ближайшее время они останутся востребованными. Рост же ожидается в сферах IT, здравоохранения, робототехники, агропромышленности. Прогнозами относительно изменений на рынке труда с ТАСС поделились специалисты в области подбора персонала.

«Не будет такого, что мы вышли с карантина и сразу какие-то профессии исчезли. Надо понимать, что так быстро профессии не исчезают. Другой вопрос, что на них будет меньше спрос», — отмечает Алена Владимирская, HR-специалист, основательница «Лаборатории карьеры Алены Владимирской».

По ее словам, такие изменения происходят быстро, но незаметно, люди обнаруживают их постфактум, как это произошло с сервисами такси в крупных городах. В первую очередь перемены затронут те сферы, которые подлежат автоматизации.

«Все, что можно автоматизировать какими-то роботами, дронами, начиная с водителей, курьеров и заканчивая продавцами магазинов, рядовыми бухгалтерами, юристами в офисе. Речь идет не о суперпрофессионалах, а о рядовых работниках <...> Это те профессии, которые сейчас точно начнут исчезать», — говорит Владимирская.

С ней солидарен управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел. Он отмечает, что работодатели сейчас стараются перевести все возможные процессы в цифровую среду.

«Под угрозой вымирания из-за развития технологий оказались турагенты, консультации которых заменяются рекомендательными алгоритмами онлайн-сервисов для путешественников. Сейчас к технологическому аспекту, негативно влиявшему на востребованность специалистов в отрасли, прибавился социальный: туристическая сфера — одна из тех, которые сильнее всего пострадали из-за коронавируса. <...> Может исчезнуть профессия «кассир»: ретейлеры делают ставку на кассы самообслуживания, позволяющие сократить очереди в магазинах, и тестируют микромаркеты (вендинговые автоматы) в подъездах домов», — рассказывает эксперт.

Также, по его мнению, в зоне риска банковские работники, занятые рутинными операциями, которые постепенно автоматизируются. «Печатная индустрия переживает кризис, проигрывая растущему онлайн-рынку (электронные медиа и другое), — востребованность специалистов, занятых в этой сфере, будет снижаться. Автоматизация также затронет библиотекарей, почтальонов», — добавил Кугел.

Сейчас в связи с режимом самоизоляции очень востребованы специалисты, так или иначе связанные с онлайн-продажами, продвижением в Интернете, а также доставкой товаров на дом, подчеркивает директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга Ancor Наталья Щербакова.

«Большое количество запросов поступает на сотрудников в кол-центрах, принимающих заказы. Активно работают все логистические центры, которые связаны с формированием, сбором и доставкой заказов на дом, в связи с чем резко увеличился спрос на курьеров и водителей. За них, по сути дела, идет борьба среди работодателей, потому что сегодня компания, обеспечивающая наиболее быструю доставку до потребителя, имеет серьезное конкурентное преимущество на рынке», — говорит она.

Торговые сети и магазины даже после окончания ограничительных мер будут терять покупателей и начнут развивать новые онлайн-каналы продаж, уверена Щербакова.

«Если прежде для того, чтобы купить что-то, нам очень часто надо было пойти в офлайн и посмотреть на это что-то, а потом уже заказывать в Интернете, то за время, пока мы работаем дома, мы научимся принимать решения о покупке удаленно. Будет расти востребованность маркетологов, которые работают в онлайне», — прогнозирует представитель Ancor.

За время пандемии значительно выросло число онлайн-заказов. Вероятно, что после отмены режима самоизоляции доставка останется популярной услугой: потребители не захотят менять сложившиеся привычки, и это даст торговле дополнительные возможности.

«Спрос и, соответственно, зарплаты будут постепенно расти у специалистов на всех уровнях — от складских работников, которые занимаются сборкой заказов, до управленцев, координирующих процессы. Отдельно нужно сказать о курьерах: за время пандемии их зарплаты выросли на 20%. После пандемии они сохранят востребованность», — отмечает Феликс Кугел.

Говоря о тех отраслях и направлениях, которые будут активно развиваться, Алена Владимирская прогнозирует, что будет расти престиж медицины и фармакологии, причем именно в области разработок. «Каждая страна сейчас разрабатывает лекарство от COVID-19. И понятно, что это все даст «фарме» огромный толчок. «Фарма» — это во многом новое IT. Что было в IT десять лет назад? Оно было индустрией, которая растет», — напомнила она.

Владимирская также считает, что роста спроса на специалистов можно ожидать в производстве медоборудования, АПК и во всем, что связано с безопасностью, начиная с кибербезопасности и заканчивая классической, которая тоже будет расти на основе робототехники. Это касается также защиты и цифровизации населения.

По мнению Кугела из Unity, вырастет спрос на специалистов, которые занимаются сбором и упорядочиванием данных, необходимых для решения бизнес-задач.

«Мы наблюдаем увеличение спроса на тренеров, обладающих опытом проведения онлайн-обучения и мероприятий. Компании сейчас также очень серьезно озаботились ментальным здоровьем своих сотрудников: работать удаленно оказалось не так-то легко, в связи с чем растет спрос на психологов», — рассказывает Щербакова.

Стандартно высоким спросом, по словам специалистов, пользуются IT-разработчики и специалисты по цифровому маркетингу и таргетингу.

Все опрошенные эксперты не исключают роста уровня безработицы, однако потерявшие заработок люди могут найти себя в растущих отраслях.

«Уровень безработицы может вырасти. Некоторые компании для сокращения расходов могут перевести часть штата на постоянную дистанционную занятость и четырехдневную рабочую неделю. Специалистам, которые выйдут на рынок труда, потребуется время, чтобы найти новое предложение», — говорит Кугел.

На разных позициях и в разных сферах сроки поиска работы могут быть разными: от нескольких дней (востребованные IT-специалисты, «синие воротнички» — разнорабочие) до полугода (претенденты на управленческие позиции с высокими ожиданиями от вакансии).

Согласно прогнозу Кугела, самозанятые, лишившиеся заказов, могут начать искать постоянную работу, что обострит конкуренцию между соискателями на рынке труда. Однако все зависит от конкретного человека, его навыков и его желания, отмечает Владимирская.

«Большинство людей не хотят переквалифицироваться. Они живут в такой парадигме: если я потеряю работу, государство либо кто-то мне обязан ее дать», — констатирует она.



В высокой степени безработица обуславливается несоответствием спроса и предложения. «Вакансий, очевидно, на всех не хватит никогда. Надо заметить, что и до начала этой сложной ситуации мы наблюдали наличие большого количества вакансий и одновременно с этим большое количество людей в поиске работы. И это объяснялось разрывом между тем, что хотели работодатели, и тем, что могли предложить соискатели. Думаю, такая же картина будет наблюдаться и в будущем, с корректировкой на изменение профилей в приоритете», — подчеркивает Наталья Щербакова.