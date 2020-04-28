Жизнь в условиях карантинных мер показала, как важно развивать цифровые финансы и дистанционные формы обслуживания. На это обратила внимание, выступая во вторник в Госдуме на совещании по вопросам банковской деятельности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, попросив депутатов поддержать регулятора в этой области.

«Что еще очень важно в условиях ограничительных мер — это в как можно большей степени перевести банки на дистанционный режим работы с клиентами. Поэтому мы со своей стороны смягчили требования к идентификации клиентов при отдельных операциях — по социальным платежам, ипотеке , чтобы люди лишний раз не посещали офис банка. И мы считаем, что дистанционные каналы надо дальше обязательно развивать. Мы просим вас в этом поддержать, чтобы у нас развивались цифровые финансы и дистанционные формы обслуживания», — заявила Набиуллина, обращаясь к парламентариям.

«Есть законопроекты, которые уже некоторое время рассматриваются в Думе, — напомнила она. — Время показало, что это очень важно, и хорошо, что мы подошли к этому периоду с уже достаточно развитыми цифровыми финансами, в отличие от многих стран, но тем не менее это нужно дальше развивать».

Глава ЦБ перечислила еще несколько направлений, где регулятор нуждается в поддержке со стороны законодателей.

По ее словам, «важно расширить спектр операций, которые доступны через биометрию, принять законы, которые позволят дистанционные услуги развивать».

«Кроме того, мы просили бы внести изменения в закон об ОСАГО , чтобы временно можно было приобрести полис ОСАГО без техосмотра», — отметила Набиуллина. «Мы дали такие рекомендации страховым компаниям, — напомнила она, — но, конечно, нужны изменения на уровне законодательства».

Глава Центробанка констатировала, что «в условиях ограничительных мер выросли, к сожалению, объемы попыток кибермошенничества и введения людей в заблуждение: например, предлагают людям якобы реструктуризации». «Мы бы очень хотели, чтобы было ускорено принятие законопроекта о блокировке мошеннических сайтов в финансовой сфере. Он был внесен еще в 2018 году, но до сих пор не дошел до второго чтения», — заметила Набиуллина.

«Также в качестве меры поддержки банков, чтобы банки, в свою очередь, могли поддерживать заемщиков, мы решили снизить взносы в систему страхования вкладов со стороны банков, но, к сожалению, это снижение действует по закону только через 45 дней. Мы просили бы вас внести изменения, чтобы это облегчение для банков могло действовать сразу и даже распространяться на предыдущие периоды», — обратилась глава ЦБ к депутатам.

Она также заявила, что «было бы правильно сейчас расширить систему страхования вкладов». «Это те вопросы, которые мы давно обсуждаем. В частности, распространить ее на счета социально значимых некоммерческих организаций, счета ТСЖ на капитальный ремонт и в отдельных случаях увеличить страховые выплаты до 10 миллионов рублей — мы эти случаи обсуждали. Мне кажется, это тоже было бы в этих условиях очень важно», — подчеркнула Набиуллина.



Также она отметила важность прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства. «Банки, по сути, помогают абсорбировать убытки экономики через реструктуризацию займов... Но здесь крайне важно соблюсти баланс. Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется», — пояснила председатель Банка России.