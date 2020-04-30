ФорБанк повысил ставки по вкладу «Оттепель» . Срок депозита составляет 367 дней и разделен на два периода начисления процентов:

с первого по 181-й день — 6,3%, со 182-го по 367-й день — 5% (для минимальной суммы 30 тыс. рублей);

с первого по 181-й день — 6,3%, со 182-го по 367-й день — 5,3% (для минимальной суммы 1,5 млн рублей).

Таким образом, средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 5,64% и 5,79% соответственно (ранее — 4,79% и 4,99%).

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора при сроке нахождения денежных средств во вкладе 181 день и более выплата процентов производится в зависимости от первоначальной суммы вклада (30 тыс. рублей или 1,5 млн рублей): с первого по 181-й день включительно — по ставке 6,3%, со 182-го дня по день расторжения — по ставке 5% или 5,3% годовых.