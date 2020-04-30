Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банку «Кремлевский» на уровне «ruB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным буфером по капиталу, адекватными рентабельностью, качеством активов и уровнем ликвидной позиции, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка формирует кредитный портфель юрлиц, физлиц и индивидуальных предпринимателей (на 1 марта 2020 года — 54% активов), при этом около 93% этого портфеля приходится на кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

Запас текущей ликвидности банка на 1 марта выдерживает досрочный отток 83% привлеченных средств срочностью свыше одного месяца. Ключевым источником фондирования для банка являются средства юридических лиц (порядка 65% привлеченных средств на 1 марта), заключили в «Эксперт РА».

