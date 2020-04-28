В Госдуму внесен законопроект о запрете на передачу коллекторским агентствам долгов граждан по ипотеке , потребкредитам и микрозаймам . Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Проект инициирован депутатами от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

«Законопроектом предлагается запретить уступку права (требования) по договору потребительского кредита (займа), договору микрозайма договору об ипотеке (залоге недвижимости) третьим лицам, если должником является физическое лицо заключившее договор кредита (займа), договор микрозайма, договор об ипотеке (залоге недвижимости) в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, за исключением уступки права (требования) одной кредитной организацией другой кредитной организации с согласия должника, выраженного в соответствующей письменной форме», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также законопроектом фактически исключается работа коллекторов по агентским договорам с банками: согласно инициативе, агентом может выступать только сама кредитная организация.

По мнению авторов, принятие законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав граждан-должников посредством установления четкого правового регулирования данной сферы и вытеснению с рынка коллекторов, ведущих недобросовестную деятельность по взысканию долгов с граждан.