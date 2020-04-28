Число безработных в России достигло 950 тыс. человек, при этом в последний месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда РФ. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия-24» . Министр не исключил роста числа безработных до 5—6 млн человек.



«На сегодняшний день, по нашим данным, статистика достигла показателя 950 тысяч человек, то есть последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы, в принципе, по своим прогнозам и рассчитывали», — сказал он, отвечая на вопрос о показателях безработицы в РФ.

Возможность увеличения числа безработных россиян до 5—6 млн по окончании пандемии рассматривается Минтрудом как один из вариантов развития событий.

«Когда мы говорим о (росте до) 5—6 миллионов человек, о которых сейчас говорит ВШЭ, — это одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал у себя. То есть мы четко отследили тенденции, которые сегодня складываются на рынке. Мы понимаем, что при развитии событий один из сценариев соответствует именно такому уровню безработицы», — сказал он, отметив, что, согласно подсчету по методике Международной организации труда, в РФ 3,7 млн безработных.