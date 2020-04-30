Чистая прибыль банка составила 6,2 млрд рублей. При этом чистая прибыль без учета повышенного взноса в АСВ составила 9 млрд рублей, что на 22,8% или 1,7 млрд рублей превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года (7,4 млрд рублей в 2018 году). За 2019 год капитал Банка увеличился на 25,3% или 6 млрд рублей и составил 29,6 млрд рублей (2018 год: 23,6 млрд рублей). Рост капитала произошел за счет прибыли 2019 года.

Чистые процентные доходы (без учета повышенного взноса в АСВ) за вычетом отчислений в резервы выросли на 2,2 млрд рублей до 14,9 млрд рублей. Рост данного показателя связан с увеличением процентных доходов по кредитам физическим лицам на 0,5 млрд рублей, а также меньшими расходами на создание резервов в 2019 году (по сравнению с 2018 годом): на 1,9 млрд рублей или на 60% по кредитам юридическим лицам; на 1,1 млрд или 23% по кредитам физическим лицам.

В 2019 году Банк значительно сократил портфель ценных бумаг, зафиксировав положительный финансовый результат. Снижение портфеля ценных бумаг привело к уменьшению валюты баланса, которая составила 193,8 млрд рублей (2018 год: 234,1 млрд рублей). При этом Банк продолжил наращивание кредитного портфеля физических лиц, который увеличился на 5% или на 4,4 млрд рублей и составил 93 млрд руб.

Благодаря строгому контролю затрат хозяйственно-административные расходы банка в 2019 году снизились на 12,4%, экономия составила 626 млн рублей. Показатели эффективности составили (без учета повышенного взноса в АСВ): рентабельности активов ROA – 4.2% (2018 год: 2,5%); рентабельности собственного капитала ROE – 37,4% (2018 год: 27,8%); эффективности ведения бизнеса CIR – 40,1% (2018 год: 41,3%)

«Полученный в 2019 году финансовый результат свидетельствует об эффективности работы и финансовой устойчивости банка «Восточный». Мы продолжаем развиваться как универсальный банк, оказывая услуги как розничным клиентам, так и предпринимателям, и намерены сосредоточиться на цифровой трансформации нашего бизнеса», – отметил Вячеслав Арутюнян, Председателя Правления банка «Восточный».