Банк России ожидает, что в целом по банковской системе ставки по кредитам стабилизируются, несмотря на рост кредитных рисков. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами в Госдуме.

«С одной стороны, конечно, для банков выросли кредитные риски, но с другой стороны, спрос на заемные ресурсы, вероятно, будет ограниченным, и это сдержит рост ставок», — пояснила председатель Центробанка. Кроме того, поскольку ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% , у банков есть возможность привлекать более дешевые средства, добавила она.

«Но все же для некоторых заемщиков с учетом возросших кредитных рисков ставки могут несколько возрасти», — отметила Набиуллина.



Ранее глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявил, что решение Центробанка о снижении ключевой ставки будет работать на сдерживание депозитных и кредитных ставок, которые растут на фоне снижения платежеспособности бизнеса и населения.