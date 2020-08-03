Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Центробанком решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за I квартал удовлетворила 24 жалобы. Такие данные по состоянию на 1 апреля 2020 года приводит пресс-служба регулятора.

«В первом квартале в комиссию поступило 70 жалоб, 24 жалобы удовлетворены, по 21 отказано в удовлетворении. Чаще всего за три месяца поступали жалобы от членов совета директоров или наблюдательного совета (десять жалоб), а также заместителей главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов (по девять жалоб) финансовых организаций», — указано в релизе.



Комиссия Банка России с 28 января 2018 года рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на признание их не соответствующими установленным требованиям.



Всего за два года своей работы комиссия получила 625 обращений от финансистов.



«За это время удовлетворила 263 жалобы. По 226 жалобам принято решение об отказе. Еще 17 заявлений возвращено, потому что сведения о заявителях отсутствуют в базах. Решения по состоянию на 1 апреля 2020 года не приняты в отношении 30 жалоб, срок рассмотрения по которым еще не наступил. Без рассмотрения осталось 89 жалоб, поскольку они не соответствовали установленным требованиям», — отмечает регулятор.



Согласно действующему законодательству, деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если им представлены доказательства непричастности к совершению действий (бездействию), повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителе из соответствующей базы данных.