ЦБ провел проверки в нескольких небольших негосударственных пенсионных фондах (НПФ), специализирующихся только на негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) в I квартале 2020 года, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали изданию в самих фондах, а также их контрагенты и коллеги. Проверки носили комплексный характер, хотя ранее регулятор обещал прекратить такую практику.

В конце марта ЦБ объявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции приостанавливает проверки участников рынка коллективных инвестиций, завершение которых предусмотрено после марта, и переносит их на срок после 1 июля.

По словам одного из собеседников, проверка касалась всех аспектов деятельности НПФ и была похожа на ту, которую фонд проходил в конце 2016 года. Регулятор успел проверить АПК-фонд, «Корабел», Внешэкономфонд, а также должен был выйти в фонд «Ингосстрах-пенсия», утверждают собеседники издания. В этом НПФ заявили, что у них отсутствует уведомление ЦБ о планируемой проверке деятельности.

Ранее регулятор проверял небольшие пенсионные фонды в конце 2016-го — начале 2017 года. Пенсионные фонды обязаны проходить проверку регулятора не реже одного раза в три года, если размер их пенсионных резервов в течение полугода подряд превышает 10 млрд рублей. Также директор департамента коллективных инвестиций Банка России Кирилл Пронин утверждал, что поводами для проверки НПФ с активами менее 10 млрд рублей и работающих только по НПО могут стать изменение структуры активов в сторону ухудшения, неисполнение предписаний ЦБ и т. п. На запрос Ассоциации НПФ (АНПФ) о периодичности проверок небольших фондов департамент коллективных инвестиций обратил внимание, что в отношении НПФ ЦБ может проводить и внеплановые проверки «в случаях выявления в их деятельности существенных рисков».

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, нынешний виток проверок может быть связан с подготовкой регулятором и Минфином системы гарантирования прав участников НПО. Он также не исключает и стимулирования владельцев фондов к их продаже более крупным игрокам.