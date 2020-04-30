Банк России направил в следственные органы материалы по УК «Капиталъ Эссет Менеджмент» после проведенного обследования компании. Временная администрация установила наличие в действиях должностных лиц компании признаков причинения ущерба владельцам инвестиционных паев, а также вывода объектов недвижимого имущества из состава ипотечного покрытия, сообщает пресс-служба регулятора.



«Временная администрация по управлению управляющей компанией ООО «Капиталъ Эссет Менеджмент», назначенная приказом Банка России от 21 ноября 2019 года в связи с аннулированием у управляющей компании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, по результатам обследования управляющей компании установила наличие в действиях должностных лиц управляющей компании признаков причинения ущерба владельцам инвестиционных паев. Кроме того, временная администрация установила наличие признаков вывода объектов недвижимого имущества из состава ипотечного покрытия», — говорится в сообщении.

Также временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Как поясняет регулятор, должностные лица компании не передали временной администрации бухгалтерскую и другую документацию, в том числе учредительные и правоустанавливающие документы, принадлежащие и вверенные компании материальные и иные ценности, а также необходимую информацию и документы в отношении имущества и обязательств.

«В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами управляющей компании финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — говорится в сообщении.