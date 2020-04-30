Банки РФ с 28 апреля прекратили принимать денежные переводы с банковских карт и электронных кошельков через иностранные платежные системы, которые не соответствуют требованиям российского законодательства. Данное требование закреплено в федеральном законе «О национальной платежной системе», уточняет ТАСС. При этом крупнейших международных платежных систем данное ограничение не коснется.

Помимо этого, с 28 апреля российские банки обязаны прекратить международные переводы граждан в рамках иностранных платежных систем, информация об операторах которых не включена Банком России в соответствующий реестр, размещенный на сайте регулятора. По состоянию на 27 апреля 2020 года в реестре операторов иностранных платежных систем числится только одна компания — MoneyGram.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что данные ограничения было решено ввести, чтобы обезопасить россиян от каких-либо непредвиденных решений платежных систем не в пользу гражданина, поскольку Банк России не может повлиять на иностранные компании, если они не имеют юридического присутствия в РФ.

«У нас на территории работают организации, которые никаким образом здесь юридически не представлены и используют приложения, предлагают свои продукты — все зарубежное. Мы даже потенциальные риски должны учитывать, и жалобы потенциально могли возникнуть», — сообщил ТАСС Аксаков.

Ограничения не повлияют на работу действующих крупнейших международных платежных систем, таких как Visa, Mastercard или китайская UnionPay, которые имеют зарегистрированные на территории России дочерние компании. И, как пояснили ТАСС в пресс-службе Промсвязьбанка, вступившие в силу с 28 апреля требования закона никак не отразятся ни на россиянах, ни на участниках платежного рынка.

«Все значимые платежные системы уже давно провели свою работу по выполнению требований ФЗ-161, поэтому никаких перебоев, отключений, прекращений приема на рынке не будет, а значит, не будет и никакого влияния на клиентов или участников платежного рынка», — отмечают в пресс-службе кредитной организации.