Клиентам будет доступен полноценный банковский функционал по ним еще 2 месяца.

Предложение распространяется на дебетовые и кредитные карты платежных систем MasterCard, Visa, «Мир» и Union Pay. Обслуживание будет продлено до 1 июля 2020 года. Другие условия обслуживания и тарифы останутся без изменений.

«Банк ЗЕНИТ продлил срок действия кредитных и дебетовых карт до конца июня, чтобы клиенты могли в комфортном режиме получить новые карты и соблюсти все правила самоизоляции. Услуга также доступна держателям карт, выпущенных Липецккомбанком и „Девон-Кредит“ до момента интеграции», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Операции по картам с продленным сроком действия будут возможны в банкоматах, офлайн- и онлайн-магазинах, в случае отсутствия дополнительных ограничений на стороне банка-эквайера. При покупке товаров в Интернете необходимо указывать срок действия, указанный на карте. Клиенты также смогут переводить средства через СБП и через мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн». Все перевыпущенные банковские карты можно будет забрать в отделениях банка после окончания периода самоизоляции.