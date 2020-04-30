Банк «Русский Стандарт» расширил количество городов России, в которых клиенты могут получить кредитную или дебетовую карту с доставкой курьером, говорится в релизе финучреждения.

«В нынешней ситуации, когда предпочтительнее оставаться дома, банк «Русский Стандарт» осуществляет курьерскую доставку как новых, так и перевыпущенных кредитных и дебетовых карт своим клиентам во множество городов России, постоянно расширяя их географию. По данным статистики банка, например, в Пензе, Владивостоке, Красноярске, Калининграде, Калуге количество запросов на курьерскую доставку карт в апреле 2020 года выросло больше чем в два раза относительно марта текущего года. Оформить дистанционно выпуск дебетовой или кредитной карты удобно и просто с помощью онлайн-заявки на сайте банка (к примеру, для тех, кто еще не стал клиентом банка), а также в интернет- или мобильном банках «Русского Стандарта» (для клиентов банка)», — отмечается в сообщении.

В мобильном банке клиенту необходимо нажать кнопку «Открыть новый продукт», а в интернет-банке — «Оформить карту» и выбрать подходящий ему продукт, изучив его условия, лимиты и тарифный план.



По данным «Русского Стандарта», в марте число курьерских доставок от общего количества всех выдач банковских карт составило 22%, а в апреле на долю курьеров пришлось уже 35%. Чаще всего заявку на доставку оформляют клиенты в возрасте от 29 до 32 лет.