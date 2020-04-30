Общее падение потребительских расходов в РФ в апреле может составить как минимум 700 млрд рублей в годовом выражении. Такая предварительная оценка, улучшенная по сравнению с предыдущим прогнозом, приводится в обзоре Сбербанка . Его лаборатория по анализу и обработке больших данных «СберДанные» еженедельно представляет анализ динамики трат потребителей на товары и услуги.

Так, в период с 20 по 26 апреля расходы потребителей на товары и услуги сократились на 2,3% по сравнению с предшествующей неделей. Относительно сопоставимого периода 2019 года падение ускорилось до 16,5%. Однако оба результата несколько лучше, чем предполагали аналитики лаборатории «СберДанные». «Это главным образом связано с устойчивостью спроса в ряде товарных категорий. Даже эффект относительно высокого уровня трат в 2019 году, когда россияне праздновали Пасху, не проявил себя в полной мере», — отмечается в исследовании.

Сектор услуг все еще «законсервирован». Здесь расходы по-прежнему составляют менее половины от уровней прошлого года, и существенных изменений до смягчения режима самоизоляции ожидать не приходится. Розничный товарооборот падает на 10,2% год к году, однако структура этого падения постепенно изменяется. Если в середине апреля траты на товары непродовольственной группы сокращались на 35% в годовом выражении, то сейчас — на 19,5%. За неделю 20—26 апреля перешли к росту траты в категории «бытовая техника и электроника» (плюс 21,9% год к году), значительно сократилось падение в сегменте «мебель и предметы интерьера» (минус 15,9%).

В последние две недели объем расходов на товары устойчив. Есть признаки того, что потребитель адаптируется к новой реальности, вместо того чтобы полностью отказаться от трат или перенести их на более поздний срок. Ярким примером за период 20—26 апреля стал сегмент «универсальные магазины», где прирост составил 66,8%, указывают авторы обзора, уточняя, что сюда входят, в частности, ключевые онлайн-платформы.

«Вполне вероятно, что россияне совершают покупки в Интернете вместо привычных розничных точек, закрытых на период самоизоляции. Возможно, и бизнес мигрирует в другие сегменты, с тем чтобы продолжить работу. Аналитики «СберДанных» видят признаки адаптации к новому регулированию. Некоторые торговые точки перепрофилируются в универсальные магазины, чтобы остаться открытыми», — комментируют исследователи.



В целом потребители в последние две недели были заметно активнее, чем в начале месяца. По предварительным данным, падение потребительских расходов на товары и услуги в апреле составит порядка 700—750 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, а не 900—950 млрд, как аналитики лаборатории предполагали ранее.