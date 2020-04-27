ВТБ провел первую в России онлайн-сделку по покупке автомобиля в кредит , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Находясь дома, клиент дистанционно выбрал автомобиль, получил одобрение по кредиту, провел сделку и приобрел автомобиль у компании «Рольф». Пилот состоялся в Москве», — говорится в релизе.

В настоящее время автокредит в ВТБ доступен по ставке от 2% годовых. В рамках предложения возможно получение средств в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования — от года до семи лет, решение принимается банком от 30 минут. Первоначальный взнос — от 0% стоимости приобретаемого автомобиля. В кредит по желанию клиента можно включить сервисные и страховые услуги.

«До конца года мы планируем масштабировать новый сервис на всю страну и надеемся, что он будет востребован и после завершения режима самоизоляции», — прокомментировал новинку заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



