Госинспекция по недвижимости Москвы начала штрафовать банки за отсутствие разграничительной разметки около банкоматов, расположенных вне офисов, – она нужна, чтобы людям было проще соблюдать дистанцию во время пандемии, пишут «Ведомости» , ссылаясь на сотрудников двух банков; инспекция установила, что у 15 банков 53 банкомата были установлены без разграничительной разметки вне офисов банков, сумма наложенных штрафов – 5,9 млн рублей.

Банки считают, что нанесение разметки – ответственность арендодателя; по словам их представителей, арендуется площадь конкретно под устройство, а не прилежащие к нему территории; также некоторые арендодатели не разрешают клеить разметку на их «мраморный пол», поскольку считают, что это может его испортить, подобные вопросы в договорах аренды прописаны общими словами и рычагов давления на арендодателей у банков нет.

Сотрудник другого банка из топ-10 говорит, что предписания приходили даже по поводу тех банкоматов, вокруг которых банк наносил разметку: разметка изнашивается, ее могут смыть уборщики, а это банк не может проконтролировать, и в результате сотрудники банка, вместо того чтобы соблюдать режим изоляции, вынуждены объезжать банкоматы и проверять разметку; юристы банка оспаривают выписанные штрафы, поскольку нанесение разметки – это ответственность собственника помещения.

Арендодатели проблемы не видят — по их словам, разметка оперативно наносится перед всеми банкоматами, ежедневно сотрудники торговых центров осматривают и обновляют ее.