Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин направил письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением подключить предприятия торговли к Системе быстрых платежей в качестве агентов по приему платежей. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

«Предлагаю вам рассмотреть возможность проведения пилотного проекта с крупнейшими торгово-сервисными предприятиями России и в его рамках реализовать возможность подключения торгово-сервисного предприятия к Системе быстрых платежей напрямую в качестве агента по приему платежей. Статус агента позволит предприятиям реализовывать максимально удобные сценарии для проведения покупателями платежей в их точках оплаты, увеличить проникновение Системы быстрых платежей за счет заинтересованности предприятий в данном способе платежа», — говорится в документе.

Глава палаты напомнил, что сейчас, согласно статье 11 закона «О национальной платежной системе», агентами СБП могут выступать только организации, обладающие банковской лицензией. Это обстоятельство вынуждает бизнес нести дополнительные материальные и нематериальные издержки при сотрудничестве с банками, выступающими агентами системы, что приводит к удорожанию каждой трансакции, убежден он.

«Однако современные системы контроля крупнейших розничных торговых компаний заинтересованы в прямом участии в качестве агента Системы быстрых платежей и могут взять на себя ряд технических функций, поскольку это может гарантировать участникам возможное понижение текущих комиссий за прием безналичных платежей до десяти раз», — пояснил он свое предложение.



По словам Катырина, компании — члены ТПП, как и большинство коммерческих компаний России, ежегодно осуществляют сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт , а их затраты на эквайринг исчисляются сотнями миллиардов рублей ежегодно. Компании выражают готовность активно участвовать в развитии СБП и различных сценариев, реализованных в данном продукте для бизнеса и банков.

