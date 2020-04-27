Предложенная Банком России концепция ипотечного страхования создает дополнительные расходы для банков и минимальный продукт для потребителей, который будет лишь формально закрывать возможные риски, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Ранее ЦБ опубликовал концепцию ипотечного страхования, согласно которой договор страхования рисков, возникающих по ипотеке, будет заключать сам банк за свой счет.

«Предложенная Банком России концепция ипотечного страхования, согласно которой страхование рисков будет производиться банком и за его собственный счет, кардинально меняет существующую практику заключения договоров ипотечного страхования. Необходимо провести анализ последствий ее внедрения. Предложенная концепция создает дополнительные расходы для кредитной организации. В результате, с одной стороны, банк их так или иначе переложит на клиента, с другой, — минимизирует эти расходы, создав абсолютно минимальный продукт, который будет лишь формально закрывать возможные риски», — сообщил Дубровин.

По его словам, существующая практика заключения договоров ипотечного страхования не является идеальной и нуждается в изменении. «Однако последствия серьезных изменений должны быть всесторонне исследованы и взвешены до того, как изменения будут запущены», — считает он.

По мнению страховщиков, для дальнейшего обсуждения концепции необходимо дать заемщику возможность влиять на выбор страхового продукта, покрываемые им риски, удобство взаимодействия для него с конкретной страховой компании, а также сохранить возможность конкуренции за клиента среди страховщиков.