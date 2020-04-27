Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило банку «Национальная Факторинговая Компания» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B/B». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный».

«Подтверждение рейтингов НФК отражает наше мнение о том, что компания, вероятнее всего, сохранит свою гибкую бизнес-модель, проактивный подход к управлению рисками и относительно высокое качество активов. Мы принимаем во внимание существенное улучшение показателей прибыльности и ожидаем дальнейшей успешной реализации стратегии компании. В то же время потенциальное давление на профиль рисков НФК на фоне ухудшения экономической ситуации в России может несколько нивелировать позитивное влияние более благоприятных кредитных характеристик компании. Мы считаем, что влияние на финансовый сектор может быть более негативным в случае реализации возрастающих рисков, связанных с развитием российской экономики в 2020 году», — отмечается в релизе S&P .

В 2019 году банк «НФК» продолжал демонстрировать положительную динамику показателей прибыльности благодаря устойчивому повышению эффективности операционной деятельности и относительно низким потерям по кредитам, указывают аналитики. В рамках своей стратегии организация ориентируется на проведение небольших по объему операций и обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, которые работают в секторах, характеризующихся низкой чувствительностью к фазам экономического цикла, таких как розничная торговля продуктами питания, фармацевтическая отрасль и дистрибуция алкогольной продукции. В 2019 году компании начала сокращать объем крупных операций и увеличивать долю средних. В связи с этим темпы роста бизнеса были практически нулевыми в 2019-м, и НФК по-прежнему планирует поддерживать совокупный объем портфеля на том же уровне в течение 2020 года, хотя его структура и будет меняться.

«В связи с этим мы полагаем, что способность генерировать прибыль, а также менеджмент и корпоративное управление НФК постепенно улучшаются, поддерживая устойчивость бизнес-модели в долгосрочной перспективе», — указывают эксперты. В частности, в прошлом году коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков, немного увеличился вследствие более высоких финансовых показателей и близкого к нулю роста факторингового портфеля. Регуляторный коэффициент достаточности капитала по состоянию на 1 марта 2020 года составлял 19,6% по сравнению с регуляторным минимумом в 8% (без учета надбавок).

«По нашему мнению, позиция НФК по риску по-прежнему сильнее, чем у сопоставимых российских финансовых организаций. В течение прошлого года качество активов банка в целом оставалось стабильным, при этом проблемные кредиты НФК представлены главным образом факторинговыми авансами, выданными в прошлые годы (2014—2015 годы), а темпы прироста новых проблемных активов остаются низкими. Мы считаем, что консервативные стандарты андеррайтинга, а также проактивное управление рисками позволяют НФК избегать сделок с контрагентами из секторов с растущим уровнем рисков, что поддерживает качество активов компании. Мы также полагаем, что высокая оборачиваемость активов в факторинговом портфеле (в среднем около 60 дней) и небольшой размер сделок способствуют поддержанию относительно невысокого уровня потерь по кредитам», — говорится в релизе.



В числе прочего отмечается, что в последние несколько лет ресурсная база НФК стала более диверсифицированной за счет привлечения фондирования от некоторых российских банков и корпоративных клиентов. В то же время в S&P полагают, что профиль фондирования НФК сохраняет высокую зависимость от краткосрочных средств, предоставляемых банком «Уралсиб», при этом фондирование со стороны «Уралсиба» относительно стабильно, а риск потери рефинансирования — невысокий с учетом тесных деловых связей двух организаций.

