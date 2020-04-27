Совкомбанк с 27 апреля начал принимать заявки на ипотечные кредиты в рамках новой программы «Новостройка с господдержкой 2020» со ставкой 6,49% на весь срок кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Воспользоваться льготной ставкой можно для покупки квартиры в новостройке .



Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн рублей — для остальных регионов России.

Для оформления льготной ипотеки необходимо внести первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемого жилья. По условиям программы кредит может быть предоставлен на срок от трех до 30 лет.