Минфин собирается отказаться от идеи направлять сверхнакопления Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестиции в инфраструктурные проекты, пишут «Известия» , ссылаясь на источники, близкие к правительству. После покупки Сбербанка ликвидная часть фонда составляет около 8% ВВП, из которых 1%, согласно Бюджетному кодексу, может быть вложен в экономику. Однако по итогам года ожидается настолько серьезный дефицит бюджета, что резервы решили поберечь, а проекты финансировать за счет других источников. По словам одного из источников, при нынешних ценах на нефть объем ФНБ может упасть ниже 7% ВВП уже во втором полугодии. Тогда чисто технически тратить резервы на инвестиции будет невозможно, не меняя Бюджетный кодекс.

В пресс-службе Минфина сообщили, что использовать средства ФНБ будут исходя из складывающейся ситуации в экономике.

Как оценивал ранее глава Минфина Антон Силуанов, с учетом всех расходов по итогам года объем фонда сократится примерно до 7 трлн рублей. По его словам, в общей сложности будет задействовано 2 трлн рублей из ФНБ.

По словам экспертов, маневр Минфина ожидаем и понятен, это стандартная для всех кризисов логика ведомства: отказаться от инвестиций в пользу текущих расходов. Однако спад — это временное явление, тогда как задачи по ускорению экономики стоят. Если не запустить инфраструктурные проекты сейчас, то к 2024 году поручения президента будут сорваны. Поэтому отказываться от принципиальных инвестиций нельзя, уверены эксперты. Впрочем, резервы могут пригодиться для финансирования неотложных социально значимых расходов в условиях сокращения доходов бюджетов всех уровней. Исполнение этих обязательств одновременно поддержит экономику через создание платежеспособного спроса, считают эксперты. По их мнению, для инвестиций в инфраструктуру можно найти и другие источники. Например, наращивание госдолга, оптимизация и перераспределение бюджетных ресурсов.