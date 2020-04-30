Россельхозбанк начал работу в рамках новой государственной программы « Ипотека с господдержкой — 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Как уточнили в банке, ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенному в рамках госпрограммы, составит 6,3%.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет и первоначальный взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.



Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 млн рублей, для жителей других регионов — 3 млн. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

