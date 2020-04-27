Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено порядка 1,4 млн больничных листов. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

В том числе листок нетрудоспособности за период с 6 по 19 апреля получили 708 тыс., а с 20 по 30 апреля — 687 тыс. работающих россиян в возрасте 65 лет и старше.

Возможность оформления больничного работающим гражданам 65 лет и старше предоставлена в случаях, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Работодатели самостоятельно направляют в Фонд социального страхования России сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования больничного.



Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер — 69 961,65 рубля в месяц).