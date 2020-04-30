Президент России Владимир Путин поручил Кабмину проработать предложения по снижению минимального первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми, оформляемой с использованием маткапитала. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как уточняется, соответствующее поручение содержится в утвержденном 24 апреля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области, состоявшейся 6 марта 2020 года.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», — говорится в документе.



Срок исполнения поручения — 20 мая 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

РБК в материале на эту тему указывает, что уменьшить взнос попросила Путина в начале марта одна из жительниц Иваново. «Не все семьи, к сожалению, могут воспользоваться программой государственной поддержки и купить новое комфортное жилье. И причиной является как раз величина первоначального взноса», — сказала собеседница президента, посетовав, что материнского капитала (с 2020 года при рождении первого ребенка он составляет 466 617 рублей, при рождении второго суммарная выплата увеличивается на 150 тыс.) может не хватить для внесения первоначального взноса, размер которого по программе с господдержкой определен правительством в 20% от суммы кредита.

