Кабмин готовит пакет мер для восстановления нормального ритма работы экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами о ходе реализации дополнительного антикризисного пакета мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции и планах на последующий период, сообщается на сайте правительства.

Он напомнил, что уже начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Правительство приняло для этого всю необходимую нормативную базу.

Так, освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, которые сейчас помогают людям бороться с новой инфекцией. Это дополнительные 80 тыс. рублей в месяц врачам, 50 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи и 25 тыс. младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи. «Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам», — добавил премьер.

Расширена программа беспроцентного кредитования за счет включения в нее средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей. «Значительную долю гарантий по таким кредитам обеспечит «ВЭБ.РФ», что сделает их выдачу более оперативной», — подчеркнул Мишустин.

«Подписано постановление правительства, которое утверждает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату заработной платы и решение других неотложных задач. Напомню, средства компаниям будут предоставляться из расчета одного МРОТ на каждого сотрудника. Получатели такой поддержки должны максимально сохранить рабочие места, на уровне не менее 90%. Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тысяч рублей», — указал премьер.

Также он упомянул, что по поручению президента были предусмотрены меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое количество людей. Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%. Каждая компания — до 3 млрд рублей.

Сейчас к системообразующим относятся свыше 1,1 тыс. компаний. Правительственная комиссия под руководством Андрея Белоусова «на основании открытых и четких критериев отбора еженедельно рассматривает предложения министерств и принимает решение о включении организации в списки системообразующих по отраслям». Списки открыты и публикуются на сайтах профильных министерств. «Сейчас рассматривается возможность включения в эти списки ряда предприятий здравоохранения и культуры. Попрошу эту работу ускорить», — добавил Мишустин.

Кроме того, по его словам, продолжается расширение списка отраслей, которые больше всего пострадали из-за ситуации с коронавирусом. Бизнес из этих сфер получает первоочередную адресную помощь.

«Мы облегчим процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип «лицензия автоматом», — рассказал в числе прочего Мишустин. — Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц. Также увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней. Прошу Министерство экономического развития и другие профильные ведомства сегодня до 19:00 внести в правительство сводный законопроект, который отражал бы эти и другие моменты. Мы должны рассмотреть его между майскими праздниками, чтобы внести в Государственную думу к моменту возобновления ее работы».



«По мере того как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения. Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство», — заявил премьер-министр.