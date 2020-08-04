Через два месяца Россия может преодолеть пандемию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты» .

«Человек так устроен, что, наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня», — сказал Песков. «Ну, скажем точнее, через пару месяцев. Мне кажется, что все это не будет продолжаться дольше», — отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, к середине мая Россия может выйти на плато по числу заболеваемости. «Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся», — пояснил Песков.

Он отметил, что потом надо будет много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. «Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил. Государству нужно будет помогать гражданам, и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло», — резюмировал Песков.