В России на человека в среднем приходится 210 тыс. рублей депозитов , при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости .

Создатели рейтинга напоминают, что по состоянию на 1 марта 2020 года объем сбережений населения равнялся 30,8 трлн рублей. За два месяца текущего года рост показателя составил 0,1%, за два последних года (с 1 марта 2018-го) — 19,6% (отдельно в 2019-м — 7,3%), а за девять лет показатель более чем утроился.

Москва значительно оторвалась от остальных регионов, хотя в ряде регионов зарплаты выше. Объем депозитов на душу населения в столице на 1 марта 2020 года — 858,7 тыс. рублей. Эксперты объясняют уверенное лидерство Москвы высокой концентрацией самых состоятельных граждан, которые, зачастую зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве и, соответственно, в столице формируют свои сбережения.

Если исключить Москву, то средний размер банковских вкладов россиян составит 150 тыс. рублей. В целом в столице проживает примерно 10% населения, а в части сбережений Москва обеспечивает долю в 33% (причем в валютных накоплениях у москвичей доля превышает 50%). Таким образом, Москва в среднем почти в шесть раз богаче остальных регионов, но, вероятнее всего, значительная часть этого богатства сосредоточена на счетах и вкладах небольшого числа очень богатых людей.



На второй строчке рейтинга располагается Санкт-Петербург, где в среднем на человека приходится 440 тыс. рублей вкладов в банках. Двукратное отставание Петербурга объясняется большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве. При этом в последние два года Москва и Санкт-Петербург показали практически одинаковый прирост (21,9% и 21,4%).

В первую десятку рейтинга также входят Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области со среднедушевыми размерами депозитов от 225 тыс. рублей в Московской области до 333 тыс. в Магаданской. Регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными регионами. При этом динамика вкладов у регионов-лидеров в последние два года была несколько ниже среднероссийского уровня.

Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году было в Чеченской Республике (9,4 тыс. рублей). Близкий результат в Ингушетии (10 тыс.). Также в последней десятке представлены Дагестан (23,5 тыс. рублей), Тува (29 тыс.), Карачаево-Черкесия (35 тыс.), Калмыкия (43 тыс.), Кабардино-Балкария (45 тыс.), Алтай (46 тыс.), Адыгея (54 тыс.) и Крым (59 тыс.). Небольшие объемы депозитов наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионах можно объяснить местными особенностями, связанными со сформировавшимся недоверием населения к банкам, указывают эксперты. При этом в Дагестане, Ингушетии и Чечне прирост вкладов населения заметно превышал динамику среднероссийского показателя.

За последние два года объем депозитов в среднем по России вырос почти на 20%. При этом только в 24 регионах из 85 прирост был выше среднероссийского. Явными лидерами по приросту размера вкладов являются Севастополь и Республика Крым, где показатель повысился более чем в полтора раза. Быстрый рост в этих двух регионах объясняется эффектом базы и быстрым ростом зарплат в последние годы. Близкий к лидерам результат наблюдается в ЯНАО, где за последние 24 месяца размер вкладов населения вырос на 46%.

Еще в 17 регионах за два года депозиты выросли более чем на 20%. Наиболее существенно (более чем на 25%) объемы вкладов выросли в Ингушетии и Чечне. Опять же, во многом такой рост связан с эффектом низкой базы.

Если обращаться к абсолютным приростам вкладов, то получается, что за последние два года средний россиянин смог дополнительно накопить в банках примерно 34 тыс. рублей. При этом в Москве прирост накоплений составил 154 тыс. рублей, что является лучшим результатом.

Сбережения в ЯНАО выросли на 90 тыс. рублей за последние 24 месяца, а петербуржцам удалось за два года скопить 77 тыс. Еще у четырех регионов (Магаданской, Московской, Калининградской областей и Приморского края) вклады выросли более чем на 35 тыс. рублей.

В среднем по России сбережения в банках равняются среднемесячным зарплатам за полгода. При этом средние вклады в Москве составляют зарплату почти за год. Авторы рейтинга вновь делают оговорку, что значительные сбережения сформировали очень богатые люди, которые живут не на зарплату, а, скорее, на доходы от собственности, поэтому для среднего москвича этот показатель несколько завышен статистикой.

Вторую строчку, как и по объему депозитов, занимает Санкт-Петербург с показателем 9,3, далее идут Калининградская область (депозиты равняются 6,6 средней зарплаты), Самарская (6,3), Ярославская (6,2) и Владимирская (6,1) области. Наибольшей бережливостью относительно своих зарплат отличаются многие жители центральных регионов России.

В нижней части таблицы по данному соотношению находятся национальные республики. Скорее всего, жители этих регионов предпочитают другие способы сбережения: наличные деньги, недвижимость или другие варианты, рассуждают аналитики.

По их мнению, депозиты замедлят свой рост в краткосрочной перспективе из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом. Части людей придется тратить свои сбережения из-за сокращения доходов.

Напомним, что, согласно опубликованным на днях данным ЦБ, по итогам марта этого года объем вкладов физических лиц сократился на 315 млрд рублей, или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны. Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен.

В пятницу ЦБ также представил данные о том, что объем вкладов за период с 15 по 19 апреля уменьшился на 0,6%, что связано в том числе с оплатой текущих расходов после авансов, полученных до 15 апреля. При этом в общей сложности с начала апреля вклады совокупно приросли на 0,3%.

