МТС в рамках мер поддержки абонентов, остающихся за границей, обнулили стоимость входящих вызовов с горячих линий и номеров авиакомпаний. С 29 апреля исходящие СМС на российские номера также станут бесплатными, сообщает пресс-служба оператора.

«Абоненты МТС в международном роуминге смогут бесплатно отправлять СМС своим близким, в том числе на номера других российских операторов», — уточняется в сообщении.



Полный список номеров, по которым входящие звонки стали бесплатными, опубликован на сайте компании.

В конце марта МТС уже обнулили исходящие вызовы на номера горячих линий и авиакомпаний. Позднее к списку также добавились горячая линия госуслуг и номера авиакомпаний «Якутия» и Royal Flight.