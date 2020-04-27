Рынок труда находится в зоне постоянного контроля правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами о ходе реализации дополнительного антикризисного пакета мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции и планах на последующий период, сообщается на сайте Кабмина.

«Рынок труда находится в зоне постоянного контроля правительства», — отметил премьер, напомнив, что «для тех граждан, кто, к сожалению, потерял место работы с 1 марта, предусмотрено увеличенное пособие по безработице. И дополнительные средства на несовершеннолетних детей — по 3 тысячи рублей ежемесячно».

«Оформить пособие можно удаленно: службы занятости переведены в онлайн-режим. Дистанционно можно получить помощь с поиском работы и направление на переквалификацию. Для этого работает портал «Работа в России». Он в том числе позволяет нам мониторить ситуацию на рынке труда», — рассказал глава Кабмина.



«Прошу Минтруд активнее работать с регионами по наполнению портала актуальными данными. Должен расти охват предприятий-участников. Это необходимо для лучшего прогнозирования и подготовки соответствующих решений», — подчеркнул Мишустин.