Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству, пишет «Коммерсант» . Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей. Если ситуация не изменится, в ближайшие три месяца воздушный транспорт потеряет 25 млн пассажиров, перевозки в январе — июне упадут на 80% к тому же периоду 2019 года, говорится в письме.

Дитрих предлагает комплекс мер поддержки. Для транспортных компаний в целом — отсрочку по уплате страховых взносов. Кроме того, предложена шестимесячная отсрочка уплаты НДС, полугодовой мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитование системообразующих предприятий под госгарантии, освобождение подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам. Госкомпаниям могут разрешить не платить дивиденды, оставляя прибыль на инвестпрограммы.

ОАО «РЖД» предлагается предоставить 139,8 млрд рублей средств из ФНБ на закупку локомотивов и перенести на 2020 год выделение уже согласованных 30,5 млрд рублей на Восточный полигон. Планируется заморозить навсегда ставку по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры на уровне 1,6%. Сама монополия оценивает дефицит инвестпрограммы в этом году в 525 млрд рублей и планирует покрыть его в основном за счет выкупа госбанками его «вечных» облигаций более чем на 300 млрд рублей. В правительственном плане поддержки предлагается выделить авиакомпаниям 9,3 млрд рублей на покрытие недополученных доходов за февраль — март и еще 2,1 млрд рублей аэропортам. Кроме того, 3 млрд рублей планировали дать Государственной Транспортной Лизинговой Компании (ГТЛК) на снижение лизинговых платежей авиакомпаний.

Морской и внутренний водный транспорт Минтранс собирается поддержать через ГТЛК. По автотранспорту меры в основном касаются пассажирских автоперевозок. Регионам предложено подсчитать ущерб, нанесенный ограничительными мерами регулярному пассажирскому авто- и электротранспорту, продлить срок приостановления обязательного оснащения автобусов аппаратурой ГЛОНАСС, продлить истекающие диагностические карты.

Транспортное строительство Минтранс хочет поддержать как через прямое выделение средств на реконструкцию транспортной инфраструктуры, так и косвенно — ускоренным продлением рабочих виз для нерезидентов, налоговыми каникулами для предприятий и выделением ГТЛК 30 млрд рублей на льготный лизинг дорожно-строительной техники в 2020–2022 годах. Обсуждается поощрение в 2% от суммы контракта на строительство инфраструктуры для тех, кто выполняет его досрочно.