Минэкономразвития запустило на своем официальном сайте интерактивный сервис , в рамках которого размещен полный перечень системообразующих предприятий российской экономики. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Минэкономразвития России на своем официальном сайте запустило новый сервис публикации инфографики и аналитических материалов, в рамках которого уже размещен перечень системообразующих организаций российской экономики», — говорится в сообщении.

В перечень вошла 1 151 компания, среди них 523 представлены Минпромторгом, 162 — Минтрансом, 98 — Минэнерго, 96 — Минсельхозом, 91 — Минкомсвязью, 76 — Минстроем.

«Новая инфографика позволяет в формате онлайн ознакомиться с актуальным перечнем системообразующих предприятий, отобразить список в разных разрезах. Сервис позволяет отслеживать предприятия по отраслям в каждом регионе с ответственным должностным лицом. Территориальный разрез позволяет выявить возможные проблемы в отдельных регионах и своевременно отреагировать на них», — поясняют в ведомстве.

В перспективе аналогичная инфографика будет разработана для отслеживания антикризисных мер поддержки для предпринимателей в регионах, в том числе по выдаче беспроцентных кредитов, по отсрочкам платежа и т. д.