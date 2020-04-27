Экономический комитет Совфеда направил в рабочую группу СФ предложения регионов по поддержке бизнеса в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Среди инициатив — снижение ставки налога на имущество организаций до 0% в отношении недвижимого имущества на 2020 год для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) при условии предоставления «арендных каникул» для арендаторов. Уменьшение на 90% потенциально возможного дохода для расчета уплаты налога по патентной системе налогообложения. Проработка вопроса по переносу сроков уплаты авансовых платежей по УСН.

Также регионы просят продлить действие нормы о «налоговых каникулах» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 2024 года, увеличить срок предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства до пяти лет.

В перечне предложений — определение на региональном уровне дополнительных отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19. Проработка и внедрение новых направлений поддержки малого бизнеса, реализуемых центром предпринимательства.

Субъекты РФ также предлагают освободить с 1 марта 2020 года на шесть месяцев от уплаты арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства — арендаторами государственного и муниципального имущества. Предоставить отсрочку оплаты приобретенного субъектами МСП муниципального имущества при реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества с 1 апреля 2020 года сроком на три месяца с условием ее уплаты равными частями в 2021 году.

Среди предложений — возмещение субъектам малого предпринимательства в сфере туризма 80% затрат по арендной плате помещений, используемых для оказания услуг, за три месяца. Субсидирование процентной ставки по кредитам организациям торговли, получаемым на формирование запасов продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, предлагается предоставить отсрочку по оплате текущих лизинговых платежей не менее чем на 12 месяцев без начисления штрафных санкций с продлением срока лизинга на соответствующий период по самолетам, приобретенным в финансовый лизинг для организации региональных авиаперевозок; предоставить реструктуризацию просроченной задолженности по лизинговым платежам и оплате выкупной стоимости воздушного судна путем предоставлении рассрочки не менее чем на 12 месяцев без начисления процентов за предоставление отсрочки.

По мнению субъектов РФ, финансовая поддержка необходима сфере общественного транспорта и гостиницам. Также предлагается осуществлять оперативный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций в регионах, включая проведение стресс-тестирования их финансовой устойчивости.

Также необходима проработка вопросов реструктуризации потребительских кредитов, «кредитных каникул», «ипотечных каникул» заемщикам, попавшим в сложное финансовое положение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, с кредитными организациями, осуществляющими деятельность в регионах.

Предлагается дополнить перечень отраслей, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, следующими видами деятельности: аренда недвижимого имущества в коммерческих целях; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (микропредприятия и ИП). Кроме того, рекомендуется перенести отмену единого налога на вмененный доход для субъектов МСП с 2021 года на 2024 год. Приостановить исполнение обязательства до 1 июля 2021 года по маркировке: обуви, молочной продукции, табачной продукции (сигареты и папиросы), парфюмерной продукции (духи и туалетная вода).



Среди предложений — возобновление предоставления субсидий местным бюджетам моногородов на реализацию муниципальных программ развития МСП в части предоставления субсидии субъектам МСП на возмещение первоначального платежа по лизингу. Организация сопровождения проектов субъектов МСП моногородов по получению займов в АО «Корпорация «МСП», банках-партнерах МСП Банка.

Регионы также предлагают организовать общественные работы для формирования дополнительной занятости населения. Увеличить финансирование мероприятий по предоставлению единовременной субсидии на организацию собственного дела для безработных.

Рассмотрение вопросов реструктуризации и пролонгации действующих кредитов для сельхозтоваропроизводителей также является важной мерой, полагают в регионах.



Среди инициатив — предоставление отсрочки населению на три месяца от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, предусмотрев перенос выплат равными долями на 2021— 2023 годы включительно.