Клиенты ЮниКредит Банка могут продолжать пользоваться картами, срок действия которых заканчивается в марте, апреле или мае 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Владельцам карт будут доступны все стандартные операции: оплата в торговых точках и интернет-магазинах; снятие и внесение наличных в банкоматах; получение и отправка переводов с карты на карту; оплата через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay.

Действие дебетовых, кредитных и бизнес-карт будет продлено до 1 июля 2020 года. Такая возможность позволит лишний раз не посещать офис банка, уточняют в финучреждении. При этом клиенты могут забрать свою перевыпущенную карту в офисах банка в любой момент и до 1 июля.

«При совершении покупок в интернет-магазинах необходимо вводить срок действия, указанный на карте. Если в поле для ввода реквизитов карты настроена автопроверка даты, то совершить покупку, к сожалению, не удастся», — поясняют в банке.

Также возможны сложности при оплате в некоторых магазинах и торговых точках из-за ограничений терминалов для оплаты.

При использовании смартфонов или смарт-часов для оплаты через приложения Apple Pay, GooglePay, Samsung Pay или Garmin Pay можно продолжать расплачиваться ранее добавленной картой, не обновляя ее реквизиты.