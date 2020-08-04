Международные инвесторы вывели на минувшей неделе с рынков развивающихся стран максимальный за пять лет объем средств — 7,3 млрд долларов, пишет «Коммерсант» , основываясь на данных Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Этот результат в десять раз больше показателя недельной давности и рекорд с конца августа 2015 года. С середины февраля 2020 года выведено уже почти 25 млрд долларов.

Бегство из рисковых активов началось на фоне распространения коронавируса за пределами Китая. Аналитики ожидают более масштабную рецессию, чем в 2008 году. Добавил нервозности инвесторам обвал цен на мировом рынке нефти, произошедший на минувшей неделе. По словам старшего партнера FP Wealth Solutions Александра Варюшкина, «негативная динамика нефти сказалась на рынках рисковых активов, особенно на рынках стран с развивающимися экономиками, многие из которых являются нетто-экспортерами нефти». В Bank of America отметили, что достижение нефтяными ценами минимумов повышает риск платежеспособности для развивающихся экономик.

По данным EPFR, за минувшую неделю инвесторы вывели из российских фондов 40 млн долларов, из фондов Китая отток составил 1,4 млрд, из фондов Индии — 253 млн, из фондов Бразилии забрали 32 млн. По словам управляющего активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексея Скабаллановича, из-за постоянных санкционных угроз в последние годы некоторые иностранные фонды закрыли для себя Россию, и, соответственно, в случае возникновения паники на рынках им нечего сокращать. Также международные инвесторы считают, что российская экономика вошла в кризис в гораздо лучшем состоянии, чем в кризисы 2008–2014 годов.

В ближайшие месяцы у инвесторов устойчивым спросом будут пользоваться только защитные активы, такие как фонды денежного рынка, вкладывающие в короткие высоконадежные долговые бумаги, или драгоценные металлы. В случае глобального кризиса, отмечает Скабалланович, золото имеет неплохой потенциал к росту, а фонды денежного рынка позволяют продолжать получать доходы.